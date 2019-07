Soleil e Jeremias innamorati, il tatuaggio (uguale) scaccia le voci sulla crisi

Arriva ancora via social la conferma definitiva che Soleil Sorge e Jeremias Rodriguez, ex concorrenti dell’Isola dei Famosi che sulla spiaggia del reality hanno dato il via alla loro relazione, non sono affatto in crisi come qualcuno aveva sospettato. Dopo la secca smentita con cui lei si era scagliata contro i responsabili di insulti e cattiverie nei suoi confronti, ecco arrivare un video che molto dice sull’attuale legame della coppia, pronta addirittura a suggellare il loro amore con un tatuaggio.

Soleil Sorge e Jeremias Rodriguez, un tatuaggio suggella il loro amore

Negli ultimi tempi la coppia avrà anche affrontato e superato qualche incomprensione, ma nulla di così drastico da comportare la fine di una relazione che, anzi, adesso è suggellata anche da gesti particolarmente importanti come la convivenza e un tatuaggio. Come dimostrano le storie su Instagram pubblicate da Soleil, i due si sono fatti tatuare un simbolo che rappresenta il loro legame. "Same but different", ha scritto lei a corredo della foto che la mostra con Jeremias Rodriguez, a dimostrazione della solidità di una storia che, a questo punto, è diventata davvero molto seria.