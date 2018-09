Soleil Sorge e Marco Cartasegna si sono lasciati: l'annuncio arriva su Instagram

Quello tra Filippo Contri e Lucia Orlando non è l'unico amore finito in queste ore, anche Soleil Sorge e Marco Cartasegna si sono lasciati.

Già da tempo c'era aria di crisi tra i due, ma da poco l'ex corteggiatrice ha dichiarato che tra lei e Marco è finita. L'italo-americana ha scelto Instagram per spiegare ai suoi fan che la love story con Cartasegna è giunta al capolinea. Di fronte alle tante domande ricevute dai fan nelle stories, l'ex di Luca Onestini non ci ha più potuto girare intorno.

“Avrete notato in molti che ultimamente io e Marco non ci siamo fatti vedere più di tanto insieme ultimamente. Questo non solo perché volevamo tenere il nostro rapporto privato e per salvaguardarlo, ma perché stavamo affrontando un periodo un po’ difficile. Per vari motivi non stavamo andando più d’accordo, e già da agosto ci eravamo presi una pausa".

Soleil Sorge e Marco Cartasegna: fine di un amore

Oltre ad aver confermato le voci di una crisi di coppia, la Sorge ha continuato: "Ad oggi abbiamo deciso ufficialmente di mettere fine a questa relazione, perché non eravamo più felici come lo siamo stati durante tutto il nostro rapporto. Siamo rimasti in ottimi rapporti, c’è comunque tanto rispetto, tanta stima e tantissimo affetto. Abbiamo condiviso una relazione per un anno. Sicuramente non è un momento facile per nessuno dei due e vi chiedo di rispettare questa cosa".

Completamente diversa la situazione del suo ex Luca Onestini: il suo amore con Ivana Mrazova procede a gonfie vele e i post condivisi dalla coppia sui social non fanno che confermarlo.