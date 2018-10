Sonia Bruganelli, la tenera dichiarazione d’amore (con foto) per Paolo Bonolis

“Dov’è Paolo Bonolis?” si chiedevano giorni fa i follower di Sonia Bruganelli che da qualche tempo non pubblicava immagini di lei accanto al marito.

Dopo il chiarimento volto a mettere a tacere le voci più insistenti su una presunta maretta matrimoniale (“Ci vogliamo ancora bene”, la precisazione resa in calce all’immagine di loro due insieme), ecco arrivare lo scatto che cattura un momento della romantica cena a due e segna la conferma del legame solido e autentico che la unisce al conduttore.

“Del passato dovremmo ricordare i suoi fuochi e non le sue ceneri”, ha scritto Sonia Bruganelli accanto alla foto che immortala il marito seduto di fronte a lei, e l’hashtag #ilmiomiglioreamico appare come una bellissima dichiarazione non solo di amore nei confronti dell’uomo, padre dei suoi tre figli Silvia, Adele e Davide, a cui è legata da vent’anni, ma anche di stima, fiducia e rispetto.

“La dichiarazione d’amore più importante che una donna possa fare a suo marito”, fa notare qualcuno unito alla folta schiera di chi ha apprezzato la condivisione del romantico momento e colto l'occasione per invocare l'atteso ritorno in tv di Paolo Bonolis.