Uomini e Donne, Sonia Lorenzini su Emanuele Mauti: "Con lui ho preso un abbaglio"

Ospite a “Non Succederà Più”, il programma radiofonico di Radio Radio condotto da Giada Miceli, Sonia Lorenzini è tornata a parlare del suo rapporto con il pallanuotista Emanuela Mauti, con cui da diverso tempo ha concluso una relazione di un anno.

Nel corso di questi mesi i due hanno speso solo parole d’affetto in merito al loro rapporto, spiegando tuttavia che per incompatibilità caratteriali per loro non era più possibile andare avanti. Sembra però che Sonia Lorenzini abbia ancora da togliersi qualche sassolino dalla scarpa.

Ripercorrendo la sua storia d’amore con il pallanuotista, l’ex tronista ha raccontato di aver messo da parte tutto per il suo e compagno. “Per lui ho annullato tutta la mia vita” ha spiegato. “Si fanno pazzie per amore, lo rifarei altre mille volte ma lui non le ha apprezzate, non le ha capite” ha poi proseguito in riferimento all’atteggiamento di lui.

Nel corso della trasmissione la Lorenzini, inoltre, ha voluto più volte ribadire come il sentimento si sia consumato. “Con Emanuele ho preso un abbaglio. Oggi non sono più innamorata, non c’è più amore, è andato sempre più scemando” confessa alla conduttrice.

E commentando le ultime dichiarazioni del pallanuotista riguardo alla sua intenzione di riaffacciarsi all’amore e iniziare una nuova storia, l’ex tronista ha ribattuto ironicamente “Ha bisogno di una persona che lo assecondi e che gli dica sempre si”.

Insomma, sembra che le possibilità che tra i due possa sbocciare nuovamente l’amore siano davvero poche, ma chissà che non tornino a stupirci nei prossimi mesi.