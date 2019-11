Dopo Temptation Island Sonia Onelli e Massimo Colantoni sono una coppia

Addio Ilaria Teolis. A sei mesi dalla fine di 'Temptation Island', Massimo Colantoni e Sonia Onelli sono ufficialmente una coppia. La notizia arriva attraverso i profili Instagram dei diretti interessati. L'agente immobiliare e la coreografa si erano conosciuti proprio nel reality show di Canale 5, dove lui vestiva i panni di 'fidanzato' di Ilaria e lei era una tentatrice. Poi, dopo l'addio di Massimo ed Ilaria al falò di confronto, è sbocciato l'amore. Ed oggi, mentre Ilaria si gode il suo status di 'single', i profili di Sonia e Massimo pullulano di dediche romantiche e scatti di coppia.

Massimo Colantoni e Sonia Onelli sono una coppia

"Siamo sette miliardi di persone ma tu hai scelto me...", si legge in uno degli ultimi post pubblicati da Massimo, a corredo di una foto a due insieme con Sonia. E lei risponde dal suo account con il messaggio: "Ma dove vai senza di me?". L'impressione è che, dopo l'ultima puntata della trasmissione, i due non si siano mai lasciati, dando inizio ad un'altra love story nata sotto l'occhio delle telecamere

Recenemente Onelli era finita al centro della cronaca a causa di una vicenda giudiziaria che l'ha vista protagonista suo malgrado. Una sua denuncia contro un 26enne ''figlio del titolare di un noto ristorante romano'' che, secondo quanto riportato da Il Messaggero', è stato fermato. Per lui è scattato il divieto di avvicinamento e l'iscrizione nel registro degli indagati per il reato di stalking.