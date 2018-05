Sorpresa Bianca Atzei e Jonathan, nasce un sentimento "senza etichette"

(Nel video in alto, il videomessaggio di Bianca Atzei a Jonathan Kashanian)

Un sentimento "senza etichette". Questo cio che è scoppiato tra Joanathan Kashanian e Bianca Atzei dopo l'esperienza all'Isola dei Famosi. Tornati dall'Honduras, infatti, l'esperto di moda e la cantante sarda hanno trascorso sono diventati inseparabili e pare stia nascendo qualcosa che va oltre la semplice amicizia.

A raccontarlo sono stati i diretti interessati nell'ultima puntata di Domenica Live. Jonathan era ospite di Barbara d'Urso, quando ha ricevuto un messaggio dalla sua "amorina" (questo il soprannome che i due usato nell'intimità). "Non riesco più a stare senza di te - ha detto Bianca in un video messaggio - Solo noi sappiamo quello che abbiamo superato su quell’Isola. I nostri genitori si conoscono, si piacciono. Ma perché non fai un pensierino su di me? Magari sboccia qualcosa!".

Già, se son rose fioriranno, e le premesse sembrano esserci tutte: "Provo un affetto speciale per Bianca - ha fatto eco Kashanian - Devo dare un’etichetta a questa cosa? No. Lei mi fa stare bene. Si può chiamare amore, bisogno di uno dell’altro? Non chiamiamolo. Me lo sto godendo il più possibile. Bianca mi ha regalato un brio che non provavo da tanto tempo. La voglio al mio fianco".

Il passato sentimentale di Bianca e Jonathan

Se la storia prendesse il volo, si tratterebbe di una svolta per entrambi. Mentre lei, infatti, è stata lasciata alcuni mesi fa una relazione importante con il campione di motociclismo Max Biaggi, lui ha ammesso di non essere mai stato innamorato. Lo ha confidato durante l'esperienza in Honduras, quando, stuzzicato su un presunto coming out, aveva preferito spiegare che "Se la persona giusta sarà una donna o un uomo o un pezzo di lattuga sarete i primi a saperlo, fidatevi"... Che sia Bianca?