Sossio e Ursula in festa per il battesimo della figlia (che indossa un abitino fiabesco)

Festa grande nella famiglia di Sossio Aruta e Ursula Bennardo che oggi, domenica 5 luglio, festeggiano il battesimo della figlia Bianca, nata lo scorso ottobre. Sui social la coppia ha condiviso con i follower la gioia di una giornata tanto speciale tutta dedicata alla piccola che, bellissima in un fiabesco abitino rosa, campeggia al centro del post che la sua mamma ha scritto per lei.

“Finalmemte è arrivato il giorno che tanto aspettavamo, amore mio: il tuo battesimo. Sei la mia stella” è il pensiero che celebra la dolce festeggiata, protagonista di svariate storie Instagram che la mostrano con i suoi fratelli maggiori (i tre figli che Ursula ha avuto da una precedente relazione), con la mamma davanti alla scenografica torta realizzata per lei, in braccio a Riccardo Guarnieri, altro ex cavaliere del parterre ‘Over’ del programma ‘Uomini e Donne’ dove Ursula e Sossio si sono conosciuti e innamorati.

Ursula e Sossio, le nozze sono solo rinviate

Come tutte le celebrazioni del periodo, anche il battesimo di Bianca è stato rinviato a causa dell’emergenza sanitaria proprio come il loro matrimonio che, annunciato durante la partecipazione al GF Vip di Sossio Aruta, sarà celebrato nell’estate 2021. Con la nascita della loro prima figlia, l’ex calciatore e Ursula Bennardo hanno coronato una storia d’amore nata durante il trono over di ‘Uomini e Donne’ e messa alla prova da non poche difficoltà. Dopo le innumerevole delusioni ricevute dalla dama del Trono Over, arrivate fino alla frattura che pareva insanabile durante il reality ‘Temptation Island Vip’, la relazione pareva definitivamente archiviata. Ursula poi è tornata nella trasmissione decisa a gettarsi in un nuove conoscenze, ma subito dopo anche Sossio ha scelto di tornare nel programma proprio per riconquistare il cuore della Bennardo e con lei ha lasciato il programma. Ora Sossio e Ursula vivono felicemente insieme, con i figli di quest’ultima e la piccola Bianca.