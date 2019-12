UeD, Ursula e Sossio in tv con la bimba (ma bisticciano ancora) / VIDEO

(Nel video in alto, Sossio e Aruta a Uomini e Donne)

Sossio Aruta e Ursula Bennardo tornano a 'Uomini e Donne' insieme alla figlia Bianca. L'ex calciatore e la compagna, che si erano conosciuti due anni fa proprio nel dating show di Canale 5, presentano per la prima volta in tv la piccoliona nata ad ottobre. E - come previsto - riesco a bisticciare anche ora che sono neo genitori. Il motivo? Ursula trascurerebbe il compagno da quando è arrivata in famiglia la bambina.

Sossio e Ursula litigano a Uomini e Donne (ma poi ci ridono su)

La famigliola fa il suo ingresso in studio commuovendo i presenti. Su tutti, ovviamente, Gemma Galgani, che è conosciuta proprio per la sua facilità a lasciarsi andare all'emozione. La coppia, dunque, racconta la nuove giornate a tre. Aneddoti, risate e scherzi, poi però ecco una piccola lite, affrontata ovviamente con la tenerezza del sorriso. "Io non esisto più, esiste solo lei", dice Sossio di Ursula. E Maria prova subito a stemperare la questione: "Ma dai", dice invitando Sossio alla comprensione. "Maria, credimi, Sossio si lamenta davvero la sera, perché dice che non esiste più per me". Ma lo screzio questa volta si chiude presto, sopratutto per amore del fagottino che tengono tra le mani.

Sossio e Ursula a Uomini e Donne: le dediche prima di entrare in studio

Già prima dell'ingresso in studio Sossio aveva condiviso su Instagram alcune immagini delle 'sue' donne: "Sempre la stessa emozione tornare qui, ma ora siamo una famiglia - scrive - Eccoci qui nei camerini: tanti ricordi brutti, ma soprattutto belli". Il riferimeto è, ovviamente, alle tante liti avute dai due durante la partecipazione al Trono Over e a Temptation Island.

"Due anni fa non immaginavo tutto ciò - scrive sempre su Instagram Ursula - Uomini e donne mi ha regalato l'amore e te, amore di mamma. Due anni pieni di emozioni, ma oggi in studio un amore dolcissimi nell'aria. Grazie alla redazione e alla produzione, ma soprattutto alla grande Maria, per tutto quello che hanno fatto per noi. Siete nel nostro cuore ed in quello della nostra piccola Bianca che come avete visto non lasciava la mano della grande Zia Maria.