Sossio chiede a Ursula di sposarlo dalla Casa del GF Vip, lei gli risponde su Instagram

(Sossio Aruta approfitta della presenza di una lavagna in Casa per inviare un romanticissimo messaggio alla sua Ursula)

“Ursula ti voglio sposare!!!”: questa la romantica dichiarazione con cui Sossio Aruta, già tra i finalisti del Grande Fratello Vip, si è rivolto a distanza a Ursula Bennardo, sua compagna di vita e madre di sua figlia Bianca, destinataria della proposta che ambisce a suggellare un sentimento nato durante il trono over del programma ‘Uomini e Donne’ e resistito nonostante la crisi scoppiata a ‘Temptation Island Vip’. Un messaggio importante quello dell’ex calciatore che non ha certo lasciato indifferente l’innamoratissima ricevente che, su Instagram, ha commentato la richiesta di sposarla arrivata via etere dalla Casa più spiata d’Italia.

Sossio chiede a Ursula di sposarlo: su Instagram la risposta

La risposta positiva di Ursula Bennardo alla proposta di matrimonio del compagno Sossio Aruta è arrivata su Instagram, in maniera indiretta ma inequivocabile. “Purtroppo la tua lettera ancora non l’ho ricevuta ... chissà, forse me la porterai direttamente tu” ha scritto la ex dama di Uomini e Donne al suo compagno: “Ti amo mi manchi e non vedo l’ora che arrivi questa finale”.

Finale che, a questo punto, è lecito attendersi sia segnata dalla tenera richiesta pronunciata a voce dal concorrente alla sua amata che attende con trepidazione la data dell’8 aprile per pronunciare apertamente il fatidico “sì”.

La storia d'amore di Sossio e Ursula

Sossio e Ursula hanno cominciato la loro storia d'amore due anni fa a 'Uomini e donne'. Subito dopo l'incontro avvenuto nel dating show condotto da Maria De Filippi, hanno deciso di mettere alla prova la loro relazione a 'Temptation Island' e, nonostante alcune tensioni, l'esperienza gli è servita per rafforzare ancora di più il legame. Entrambi hanno alle spalle rapporti importanti: Sossio è divorziato e già padre di due bambini, mentre Ursula è già mamma di tre figli.