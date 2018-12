Sossio e Ursula di nuovo insieme: "Pensate alle vostre corna"

Alla fine Ursula ha ceduto al corteggiamento serrato di Sossio e lo ha perdonato. I comportamenti da farfallone dell'ex calciatore a Temptation Island Vip e la sbandata per la tentatrice Sara avevano portato la Bennardo a mettere un punto, ma Aruta - dobbiamo ammettere - è stato molto bravo a riconquistarla.

I due sono tornati insieme. A dare l'annuncio Ursula su Instagram: "Ho scelto di dare una possibilità a questa storia, a questo amore distrutto da tanta superficialità e sporcato da tante azioni inaccettabili. Non so se riuscirai a farmi innamorare di te con questo nuovo Sossio pronto a tutto".

Una scelta da donna innamorata, che però molti non condividono. Tante le critiche sui social, ma Ursula non si lascia spaventare: "Con questa foto ringrazio chi comprende e mi sostiene, pensando come me che a volte la vita per amore può davvero far cambiare idea. A chi, invece (per fortuna pochissimi), giudica e insulta dico: pensate alle vostre corna e curatevi la cattiveria".