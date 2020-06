Stash e Giulia Belmonte, la prima foto da futuri genitori: “Guardiamo avanti”

E dopo l’annuncio della futura paternità e le voci che hanno indicato in Giulia Belmonte la fidanzata fino ad ora mai rivelata, ecco che Stash suggella la magia di un momento bellissimo della sua vita con la prima foto di coppia.

“Guardiamo avanti…” è la didascalia che compare a margine dello scatto che mostra il leader dei The Kolors e la compagna abbracciati in riva al mare davanti a un romantico tramonto. Nessun ulteriore dettaglio diretto alla giornalista indicata in queste ore come la mamma in dolce attesa del suo primo figlio, ma l’assenza di smentite sulla sua identità continuano a lasciar immaginare che effettivamente sia Giulia la donna della sua vita, la stessa che ha condiviso sui social il messaggio del cantante rivolto al bimbo in arrivo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Stash diventa papà: chi è la fidanzata Giulia Belmonte

La notizia della prossima paternità di Stash Fiordispino è arrivata all’inizio della puntata finale di Amici Speciali, grazie a Maria De Filippi che ha mostrato in diretta l’ecografia del bebè. Nessun accenno, però, alla futura mamma e dunque fidanzata di Stash, la cui vita privata è rimasta sempre riservatissima dopo la fine della sua lunga storia d’amore con Carmen Fiorentino. Immediati gli interrogativi da parte dei telespettatori sull’identità della compagna di Stash, rimasta nell’ombra finché non è stata individuata in Giulia Belmonte, modella e giornalista, laureata in Scienze della Comunicazione. Ex aspirante Miss Italia, tra le sue prime apparizioni televisive di Giulia c’è quella al fianco di Aristide Malnati, archeologo ed ex concorrente del GF Vip, di cui è stata inviata nel programma ‘Storie e Misteri’ in onda su Telenova.