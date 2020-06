Stash diventa papà: la fidanzata è Giulia Belmonte

L’annuncio è arrivato a sorpresa all’inizio della puntata finale di ‘Amici Speciali’ in onda venerdì 5 giugno: Stash Fiordispino, leader della band dei The Kolors, diventerà papà. Tanta la commozione del cantante davanti alle immagini dell’ecografia che rimandavano il suono del battito cardiaco del nascituro: “La vita in un momento così strano mi ha fatto il regalo più bello”, ha commentato in diretta, per poi pubblicare sui social un messaggio descrittivo di una grande emozione.

Nessun accenno, però, alla futura mamma e dunque fidanzata di Stash, la cui vita privata è rimasta sempre riservatissima dopo la fine della sua lunga storia d’amore con Carmen Fiorentino. Immediati gli interrogativi da parte dei telespettatori sull’identità della compagna di Stash, rimasta nell’ombra finché non è stata individuata in Giulia Belmonte, modella e giornalista, che poco dopo la rivelazione sul figlio in arrivo ad Amici Speciali, ha condiviso sulle sue storie Instagram lo stesso messaggio social del cantante con un cuoricino. Nessuna dichiarazione sull’effettivo legame con Stash è stato esplicitato dalla donna, ma l’assenza di smentite a fronte degli innumerevoli messaggi di auguri che le stanno arrivando in massa lascia desumere che sì, è lei la fidanzata di Stash e mamma del suo primo figlio.

Chi è Giulia Belmonte, la fidanzata di Stash

Giulia Belmonte è una giornalista tv, laureata in Scienze della Comunicazione. Tra le sue prime apparizioni televisive quella al fianco di Aristide Malnati, archeologo ed ex concorrente del GF Vip, di cui è stata inviata nel programma ‘Storie e Misteri’ in onda su Telenova. Nata ad Atri nel 1995, nel 2013 Giulia Belmonte ha partecipato a Miss Italia con la fascia di Miss Abruzzo ed è stata anche una delle protagoniste del video del tormentone estivo di Benji e Fede, ‘Dove e Quando’. Non si conoscono ulteriori dettagli sull’inizio della storia d’amore con Stash, ma probabilmente, a questo punto è immaginabile che saranno i diretti interessati a rivelare qualcosa di più su un legame così importante che, tenuto a stretto riparo dal gossip, è cresciuto tanto da portare alla decisione di diventare genitori.

Giulia Belmonte, le foto su Instagram

Lei èla fidanzata di Stash. Ha anche messo nella storia il post di Stash nel quale c’è il video dell’ecografia. #AmiciSpeciali pic.twitter.com/R181olQDy0 — Francesca Magrone (@FrancescaMagr12) June 5, 2020