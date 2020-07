Stash e Giulia, il dolcissimo video durante l’ultima ecografia: “La potenza dell’amore”

Stash e Giulia Belmonte non potrebbero essere più felici di così in quest’estate 2020 che segna la dolce attesa del loro primo figlio. Dall’annuncio della gravidanza della giornalista, da circa un anno riservatissima compagna del leader dei The Kolors, i due hanno centellinato le proprie dichiarazioni sull’arrivo del bebè, limitandosi a confermare la gioia di sapersi presto genitori di un bimbo che dovrebbe venire alla luce a novembre e condividendo con i follower qualche chicca della loro quotidianità. L’ultima in ordine di tempo è arrivata sul profilo Instagram della futura mamma che ha pubblicato un video durante l'ecografia del nascituro.

“La potenza dell’amore”, è la secca frase che dà il titolo alle immagini, brevi per durata ma intense per significato, che mostrano Giulia distesa sul lettino mentre guarda sognante il monitor con il suo bebè impresso e poi la persona che riprende il magico momento. Facile immaginare che sia stato il futuro papà Stash ad aver girato il filmato, sempre presente accanto alla sua donna che ha già definito come “una ragazza stupenda”, a cui vanno i tanti auguri dei fan entusiasti per la bellissima coopia.

Stash e Giulia Belmonte aspettano una bimba?

Fedeli alla loro intimità, Antonio Fiordispino e Giulia Belmonte non hanno fornito i dettagli sul sesso del bebè, o almeno non ufficialmente. Tuttavia, il video postato dal cantante sui social ha indotto molti a pensare che possa essere rosa il fiocco appeso sulla porta della nuova famiglia. Il motivo? Il brano ‘Flor di Luna’ di Carlos Santana suonato dal futuro papà che, secondo molti, non sarebbe stato scelto a caso. Se davvero sarà una femminuccia di nome Luna sarà il tempo a dirlo… Intanto i futuri genitori hanno deciso di trascorrere le vacanze estive rigorosamente in Italia, divise tra l’Abruzzo, terra dov’è nata lei, e la Campania, luogo di origine del cantante.