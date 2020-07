Stash e Giulia Belmonte futuri genitori: gli indizi sul sesso del bebè e la data del parto

Per Stash dei The Kolors e Giulia Belmonte è iniziata l’estate più bella della vita, segnata da una dolce attesa che tra qualche mese li renderà genitori per la prima volta. Insieme da circa un anno, la coppia è rimasta riservatissima fino a qualche settimana fa, quando la notizia della gravidanza della giornalista 24enne è rimbalzata dalla tv ai social con l’annuncio di Maria De Filippi nella finale di ‘Amici Speciali’. Da quel momento i due hanno iniziato a condividere la loro gioia con i follower, rimanendo comunque nei confini di una riservatezza che stavolta sul settimanale Chi trova un’eccezione nelle foto della prima passeggiata ‘in tre’ al mare a Napoli.

Stash e Giulia Belmonte aspettano una bimba?

Fedeli alla loro intimità, Antonio Fiordispino e Giulia Belmonte non hanno fornito i dettagli sul sesso del bebè, o almeno non ufficialmente, dato che il video postato dal cantante sui social ha indotto molti a pensare che possa essere rosa il fiocco appeso sulla porta della nuova famiglia. Il motivo? Il brano ‘Flor di Luna’ di Carlos Santana suonato dal futuro papà che, secondo molti, non sarebbe stato scelto a caso. Se davvero sarà una femminuccia di nome Luna sarà il tempo a dirlo, ma intanto le notizie rese dal settimanale diretto da Alfonso Signorini informano che il bebè nascerà a Milano, città in cui la coppia ha preso casa, a novembre. Intanto Stash e Giulia hanno deciso di trascorrere le vacanze estive rigorosamente in Italia, divise tra l’Abruzzo, terra dov’è nata lei, e la Campania, luogo di origine del cantante.