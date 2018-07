Stash dei The Kolors, la dolce dedica alla sorella nel giorno del suo matrimonio

Il 6 luglio 2018 resterà per sempre una data da ricordare per Antonio Fiordispino, alias Stash, frontman della band dei The Kolors.

La sorella del musicista casertano - che proprio ieri ha compiuto 29 anni - ha coronato il suo sogno d’amore, e lui ha voluto dedicarle un pensiero dolcissimo nel giorno più importante della sua vita.

In calce alla foto che su Instagram lo vede vestito di tutto punto nel giorno del matrimonio della sorella, Stash ha condiviso con i follower l’amore per lei che gli sta accanto, bellissima, nel suo abito bianco.

“Ieri ho visto la mia sorella bellissima sposarsi!", ha esordito Stash: "Ero più emozionato di le! Perché Lei è tutta la mia vita! La persona a cui ho sempre detto tutto.. le mie paure, le stupidate fatte da ragazzino, le cazzate fatte da adulto, i momenti in cui sono stato giù... Voglio condividere con tutti voi questo momento importante della mia vita...Grazie Pleuf! Sarai sempre il pilastro principale nella mia vita! Ti voglio un bene che neanche immagini!”

Stash, come sta dopo l’aggressione

Il 3 luglio scorso Stash è stato coinvolto in una rissa. Su Instagram il cantante ha mostrato i lividi sul viso dovuti alle percosse subite nel tentativo di difendere una donna vittima di un’aggressione.

“Nessuno dovrebbe permettersi di alzare le mani su una donna e pensare di averne il diritto, che non gli succederà niente”, aveva scritto Stash nel post che raccontava l’accaduto: “Le donne non si toccano, magari ora l'hai capito con l'unico linguaggio che i pezzi di merda sanno parlare".

A qualche giorno da quella bruttissima esperienza, l’aspetto del ragazzo sembra essere decisamente migliorato, come si vede nella foto che lo vede sereno insieme alla sorella nel giorno del suo matrimonio.