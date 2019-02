Stefania Orlando si sposa: tutti i dettagli

Fiori d'arancio per Stefania Orlando. Dopo undici anni d'amore, la conduttrice è pronta al grande passo con il musicista Simone Gianlorenzi. Per Stefania si tratta di seconde nozze dopo quelle contratte con Andrea Roncato nel 1997.

"Sarà un matrimonio rock", dice Stefania al settimanale Nuovo, anticipando alcuni dettagli del grande giorno, che avverrà in estate. L'abito è stato già scelto: "Sarà romantico, sarà come una nuvola". Come da tradizione, la sposa arriverà all'altare a braccetto con il papà.

Ma come è arrivata la proposta di nozze? "Mi ha fatto il discorso e, dopo avermi dato l'anello, ha svelato che lo portava sempre con sé aspettando l'occasione giusta". Di certo lei è pazza di lui: "Mi piace il suo umorismo all'inglese e anche il suo carattere meraviglioso. In più lui mi piace molto fisicamente"