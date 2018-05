GF, Stefania Pezzopane innamorata: la romantica dedica per Simone Coccia

Stefania Pezzopane è innamorata di Simone Coccia Colaiuta come il primo giorno e non c’è provocazione o episodio che la induca a mettere in dubbio l’intensa storia vissuta con lui, compagno più giovane di lei di 24 anni, ora concorrente del Grande Fratello.

La parlamentare, già senatrice ed ex presidente della provincia dell’Aquila, ha ribadito l’autenticità del sentimento postando su Instagram una romantica immagine che la ritrae con il fidanzato Simone e volta a celebrare il quarto anniversario di fidanzamento.

“Io e Simone” è la semplice didascalia che accompagna l’immagine in bianco e nero, e una serie di hashtag esprimono la forza di un legame che non intende essere scalfito da nulla, tantomeno dalla distanza che in questo periodo pone il compagno sotto i riflettori della Casa più spiata e discussa d’Italia.

Stefania Pezzopane: "L'amore non ha età"

Intervistata da Piero Chiambretti a ‘Matrix’, Stefania Pezzopane ha ribadito la totale sua noncuranza nei confronti di chi nutre dubbi sulla storia con Simone Coccia, segnata da una consistente differenza di età.

E pure lui, l’ex spogliarellista 35enne si è trovato durante queste settimane in Casa a difendere la sua relazione con la fidanzata. Si è parlato, infatti, di una presunta rissa scoppiata nella Casa dopo le due di notte, tra lui e Luigi Favoloso proprio per qualche parola di troppo lanciata all’indirizzo della compagna, difesa strenuamente dal giovane.