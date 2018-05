Gf, Stefania Pezzopane contro il reality: “La mia storia con Simone usata in modo morboso”

Simone Coccia Colaiuta è uno dei concorrenti protagonisti della 15esima edizione del Grande Fratello.

Già prima di entrare nella Casa del reality di Canale 5, l’ex spogliarellista 35enne era noto al pubblico per essere fidanzato di Stefania Pezzopane, parlamentare eletta alla Camera nelle fila del Partito Democratico, senatrice nella scorsa legislatura ed ex presidente della provincia dell’Aquila, che pare proprio non apprezzare il continuo interesse da parte della produzione del programma alla sua storia d’amore con il ragazzo, al quale è legata da 4 anni compagna.

In un’intervista rilasciata al settimanale Oggi, l’onorevole ha espresso tutto il suo disappunto: “Non immaginavo affatto che la trasmissione Grande Fratello usasse, strumentalmente e in modo così morboso, la mia storia d’amore per raccontare l’esperienza di Simone nella Casa. Stanno facendo di tutto per sottolineare certi aspetti del suo carattere nella speranza, forse, che io mi infastidisca. Purtroppo hanno fatto male i loro conti: conosco molto bene Simone e lui dentro si comporta come meglio crede. Fa quello che ritiene opportuno”.

Rispetto alla decisione di Simone Coccia di entrare nella Casa come concorrente, l’onorevole ha aggiunto: “Ci ha pensato molto prima di accettare questa sfida professionale. Prima che entrasse nella Casa gli ho dato una sola e unica raccomandazione: stai attento alle trappole".

Stefania Pezzopane si è detta anche colpita per l’affetto che il pubblico le ha dimostrato da quando è iniziato il reality (“Le persone, la gente comune, gli italiani che osservano la realtà senza la presunzione di voler giudicare, si sono sentiti rappresentati dal modo semplice e sincero con cui vivo, mio malgrado anche sotto i riflettori, la mia storia d’amore. E poi posso confidarle che Simone non è il primo fidanzato bello che ho. Le posso garantire che ho sempre avuto accanto a me bei ragazzi”) e ha spiegato quanto sia stato difficile per lei l’inizio della relazione con il fidanzato, più giovane di lui di 24 anni.

“Quando ho iniziato a frequentare Simone, mi sono sentita un po’ sola: la gente e molti colleghi politici mi sono stati vicini, mentre le persone che mi conoscono meglio e alcuni amici si sono allontanati. Hanno preferito giudicare i miei sentimenti con un moralismo gratuito, sorprendente ed esasperato. Hanno pensato che fossi impazzita. Hanno svilito i miei sentimenti, pensando che fosse una storia di sesso. Si sono vergognati di continuare a frequentarmi perché Simone ha un modo di essere che, secondo loro, non è compatibile con il mio ambiente (...) Difendere questo amore per me è diventata una scelta e, se permette, anche una battaglia politica. Simone e io ci divertiamo moltissimo. Sorridere alla vita non toglie nulla alla mia storia politica e ai miei valori di donna di sinistra”.

GF, rissa nella Casa per Stefania Pezzopane

Intanto, in queste ultime ore, si discute della presunta rissa scoppiata nella Casa dopo le due di notte, quando le telecamere erano spente.

Mancano perciò video che possano provare un alterco tra Simone Coccia e Luigi Favoloso che sarebbe scoppiato quando il fidanzato dell’onorevole Pezzopane si sarebbe innervosito per qualche parola di troppo e per poco non sarebbero arrivati alle mani.

“State tranquilli ché tanto non eravamo in diretta e quindi non ci sono rischi di squalifica” ha commentato a riguardo la Bramieri.