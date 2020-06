Stefano Accorsi diventa papà per la quarta volta

La quarantena ha portato frutti per Stefano Accorsi e la moglie Bianca Vitali, in attesa del secondo figlio. Ad annunciarlo è l'attore su Instagram, dove ha pubblicato una foto del pancino accarezzato dalle mani della famiglia al completo.

"Aspettando tutti insieme" commenta Accorsi, al settimo cielo per la bella notizia. E' il secondo figlio per la coppia, dopo Lorenzo, nato nel 2017. L'attore, che ha sposato Bianca Vitali nel 2015, ha altri due figli avuti dall'ex compagna Laetitia Casta, Orlando, di 13 anni, e Athena di 10. Nella foto ci sono anche le loro mani, accanto a quella del fratello, in attesa del piccolino di casa.

Tanti i colleghi e gli amici che si stanno congratulando, tra cui Luca Argentero - diventato papà da pochi giorni - Claudia Pandolfi, Laura Chiatti, Alfonso Signorini, Andrea Delogu e Isabella Ferrari, che sintetizza il pensiero di tutti: "Che bella famiglia".