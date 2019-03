Stefano e Belen sempre più vicini, parla Cecilia Rodriguez

Sì o no? Basterebbe una semplice risposta, che ancora non arriva da parte dei diretti interessati, per far mettere il cuore in pace al mondo del gossip e ai fan di Stefano De Martino e Belen Rodriguez che da mesi ormai si arrovellano sul loro presunto ritorno di fiamma. I due ultimamente si sono riavvicinati molto e in più di qualche occasione sono stati pizzicati in dolci atteggiamenti, ma se siano o meno tornati insieme resta ancora un mistero.

Bocche cucite, dunque, anche se in famiglia qualcuno si sbilancia. E' Cecilia Rodriguez che a Nuovo Tv rivela: "Per me il ritorno di fiamma non esiste (e Monte lo sa bene, ndr). E' come quando si rompe un bicchiere, puoi provare a rimettere insieme i pezzi ma non sarà mai come prima. Però mai dire mai". E forse quel "mai", appunto, si può dire per sua sorella: "Se Belen è felice sono felice per lei. E poi Stefano è il papà di Santiago. Nel caso la famiglia potesse riunirsi sarei contenta. Basta che non facciano scelte avventate. Se vogliono tornare insieme perché hanno bisogno l'uno dell'altra e lo fanno anche per il bene del loro figlioletto io non posso far altro che apoggiarli".

E vissero per sempre... Ah no, ancora presto per dirlo.