Stefano De Martino risposa Belen? L'ironica replica in tv: "Perseverare è diabolico"

Questo matrimonio bis non s’ha da fare: Stefano De Martino e Belen Rodriguez sono già marito e moglie, e quanti si aspettavano che il superamento della crisi che li ha visti distanti per tre anni venisse consacrato con nuove nozze dovrà mettersi l’anima in pace. A chiarirlo una volta per tutte con una dose di piacevole ironia è stato proprio lui, il ballerino ora conduttore di ‘Stasera tutto è possibile’ che, ospite di ‘Che tempo che fa’ nella puntata di domenica 10 novembre, dopo aver parlato di una carriera già decennale a fronte dei suoi 30 anni e della sua infanzia trascorsa nella provincia campana, non è rimasto indenne alla domanda sulla consorte rivoltagli da Luciana Littizzetto.

“Ma allora, tu e Belen vi risposate?”, ha chiesto la comica torinese; secca e divertita la replica di Stefano: “No, ho già dato! Perseverare poi sarebbe diabolico!”. “L'importante è che siano felici loro”, il commento di Fazio rivolto al suo ospite, applaudito dal pubblico in studio e anche dai telespettatori, tra cui in prima fila non poteva che esserci lei, la sua Belen, “sempre fiera” del marito”.

La carriera di Stefano De Martino

Fabio Fazio ha sottolineato come il 30enne Stefano De Martino abbia alle spalle già 10 anni di tv, osservazione a cui lui ha replicato chiedendogli: “Se io dovessi morire domani, cosa ti ricorderesti di me?”. “Io parto sempre con delle aspettative bassissime, nessuno si aspetta che io faccia le cose bene. Mi basta il minimo sforzo per sorprendere”, ha aggiunto ancora il ballerino che ritiene una fortuna l'essere nato nella provincia di Napoli, a Torre Annunziata in particolare: “Il vero valore aggiunto della provincia è che ti regala quella che a Napoli si chiama la cazzimma, quella tigna perché pensi di non essere mai all'altezza, quindi arrivi a dover dimostrare prima agli altri e poi a te stesso di meritarti quello che la vita ti regala. La provincia è una grandissima palestra”.

Sul talent di Canale 5 grazie al quale ha ottenuto la popolarità De Martino che da ragazzo ha fatto anche il fruttivendolo per pagarsi la scuola di danza, ha affermato: “Il provino per Amici è stato l'ultima chance che mi sono dato, perché fino ad allora sono sempre arrivato a un pizzico così dalle cose”. Un esempio? Uno spettacolo di Johnny Dorelli al Teatro Sistina, poi sfumato: “Faccio sei ore di audizione e mi hanno preso. Ho pensato: ‘Ho svoltato, inizio a lavorare finalmente a teatro'. Invece, Dorelli ebbe un malore e la tournée venne annullata. Tornai a casa disperato”, il ricordo di Stefano che nel futuro ha avuto modo di rifarsi con una carriera in costante ascesa.

