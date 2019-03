Stefano fa chiarezza sul ritorno di fiamma con Belen: le dichiarazioni a ‘Made in Sud’

Ma Stefano De Martino e Belen Rodriguez sono tornati insieme oppure o no? L’interrogativo aleggia da settimane nelle menti curiose dei fan della coppia che, da quando è stata avvistata in dolci atteggiamenti dal settimanale Chi, non ha mai chiaramente smentito o confermato il tanto chiacchierato presunto ritorno di fiamma.

Dopo le dichiarazioni di lui a ‘Domenica In’, il sostanziale ‘no comment’ di lei, la presenza di entrambi ad una sfilata di abiti da sposa, ecco adesso arrivare la precisazione del ballerino prestato alla conduzione del programma ‘Made in Sud’ su Rai Due che, durante il programma, ha tagliato corto sul gossip che lo riguarda con una risposta secca alla battuta sulla ex moglie.

Made in Sud, la battuta su Belen e la risposta di Stefano De Martino

A dare modo a Stefano De Martino di chiarire il suo rapporto con Belen Rodriguez è stato lo sketch di Peppe Iodice che ha chiesto al conduttore se effettivamente avesse fatto pace con la ex moglie. Incassata la risposta negativa, il comico ha voluto sapere perché si trovassero insieme all’evento di abiti da sposa qualche giorno fa. “Quello è lavoro”, la secca replica del ballerino che ha aggiunto un monosillabico“Eh” all’ulteriore domanda se lui e Belen fossero solo amici.

Stefano De Martino: “Se io e Belen stessimo insieme, non avremmo motivo di nasconderlo”

Lo stringato riferimento a Belen nel corso di Made in Sud non fa altro che confermare quanto Stefano De Martino ha dichiarato in una recente intervista a Vero, ovvero la smentita di un ritorno di fiamma con la madre di suoi figlio Santiago.

“Un rapporto che continuerò a portare avanti per il bene di nostro figlio”, ha affermato l’ex ballerino di Amici: “I pettegolezzi? Per me è una non notizia. Mi spiego: io e lei siamo sempre stati in buoni rapporti. Magari, chi ha vissuto una separazione in modo diverso da noi fatica a comprendere. Ma per noi è così. Se ci fosse dell’altro, se io e Belen stessimo ancora insieme, non avremmo nessun motivo per nasconderlo”.