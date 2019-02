Belen ha l’influenza, Stefano va a trovarla e resta con lei per tutta la notte: le foto

C’è poco ormai da negare o tergiversare: che Belen Rodriguez e Stefano De Martino siano tornati insieme – o meglio – abbiano iniziato un graduale riavvicinamento che esula dal rapporto di madre e padre del loro Santiago, è evidente.

Lo scoop pubblicato dal settimanale Chi qualche settimana che li ritraeva come non si vedevano dai tempi d’oro ha solo dato il via a una serie di indizi indicativi di un ritorno di fiamma che né lei, né lui hanno mai smentito.

Ma se le dichiarazioni non bastano, ecco arrivare prontamente un altro supporto fotografico del magazine diretto da Alfonso Signorini che, nel numero in edicola da oggi, ha mostrato il ballerino entrare in casa della ex (?) moglie influenzata e uscirne la mattina seguente.

Stefano De Martino, in diretta tv la dichiarazione su Belen

Ed è sempre il settimanale Chi a raccontare che l’uscita dall’appartamento della showgirl è avvenuto in vista della sua ospitata a ‘Domenica In’, durante la quale Stefano De Martino ha confermato il sentimento che lo lega alla madre di suo figlio senza però esplicitare l’inizio di una nuova relazione con lei.

“L’amore non si spreca mai”, ha affermato commentando le parole di Alfonso Signorini intervenuto nella trasmissione di Mara Venier con un videomessaggio. “Lei è sentimentalmente instabile, lui la vuole la famiglia. Diversi, ma perfetti. Ora lavorano per un rapporto più solido”, ha assicurato il direttore, niente affatto smentito dal ballerino che, anzi, ha sfoggiato il suo più bel sorriso.