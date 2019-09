Stefano, gli auguri Belen: "Sei amica, amante, moglie. Abbiamo un mondo da scoprire"

Se siete deboli di cuore, se vi siete lasciati da poco, se soffrite di diabete o se, molto più semplicemente, siete tra quegli haters che non riescono ancora a convivere pacificamente con l'invidia sociale, allora vi consigliamo di non andare sul profilo Instagram di Stefano De Martino. Almeno per oggi. Perché poco fa l'ex ballerino di Amici e conduttore di 'Stasera tutto è possibile' ha pubblicato un messaggio di Buon Compleanno per la moglie Belen Rodriguez così romantico da far tentennare anche il più convinto dei cinici. E che, ancora una volta, racconta quanto sia forte il ritorno di fiamma della coppia, che è tra le più belle, più innamorate, più di successo del mondo dello spettacolo.

Una foto scattata nel 2013, in Patagonia, in occasione del viaggio di nozze, con i due ragazzi innamorati e radiosi di fronte al fulgore di un amore conosciuto da poco ma già coronato dal 'sì' più importante. E un messaggio: "Spesso ti porto ancora sulle spalle e da quando ti conosco i momenti più belli della mia vita lì ho passati con te", scrive Stefano alla sua Belen, che oggi compie 35 anni. E ancora: "Buon compleanno alla mia compagna di viaggio, alla mia amante, alla mia amica, a mia moglie, alla mamma di mio figlio. Abbiamo un mondo da scoprire insieme, Ti amo tanto". A corredo del post, l'emoticon a forma di cuore. E, anche se la showgirl argentina non ha ancora risposto, siamo certi che è solo questione di tempo.

Nello scatto Stefano e Belen, da poco diventati genitori di Santiago, 6 anni, sorridono a quel futuro intenso che dimostrerà al pubblico, quello sognatore e quello cinico, come un amore è capace di ritrovarsi anche dopo 4 anni di distanza ed una lunga crisi: come quella affrontata dalla coppia nel 2015, quando con un freddo comunicato stampa hanno annunciato il divorzio dopo soli tre anni. Ma, anche in quel caso, era solo l'inizio, quello di un percorso verso una relazione più consapevole. "Quando ero piccolo pensavo all'amore come passione, ora invece ho capito che è supportarsi, starsi accanto. Ci sono tante forme di amore", ha raccontato Stefano a marzo, appena qualche settimana prima che i due ufficializzassero di essere tornati finalemente assieme. E con un mondo da scoprire davanti.