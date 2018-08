Stefano De Martino parla del rapporto con Belen: “Lasciamo tutto così”

Tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez l’amore è definitivamente passato e con lui anche la speranza di un possibile ritorno di fiamma.

Mentre adesso la showgirl argentina è felicemente fidanzata con il pilota Andrea Iannone, il ballerino napoletano non ha mai reso notizie sulla sua vita privata, talvolta al centro del gossip per un’amicizia particolare con Gilda Ambrosio.

Nonostante le vite sentimentali della ex coppia proseguano parallele, i due continuano ad essere legati dall’amore infinito che entrambi nutrono per il figlio Santiago, la priorità assoluta per entrambi.

Del bambino e del rapporto che oggi si è instaurato con la ex moglie, Stefano De Martino ha parlato nel corso di un’intervista al settimanale Nuovo.

Stefano De Martino e il rapporto con Belen

“L’amore passa, così come la passione. Quello vero esiste soltanto fra genitori e figli: amo mio figlio più di ogni altra cosa”, ha affermato il ballerino che alla domanda sul pensiero che possa pensare a rifarsi una nuova famiglia ha risposto: “A giorni alterni: vivo bene da solo. Quando non proverò fastidio ad avere una donna che gira per casa, vorrà dire che ho incontrato quella giusta. Nel frattempo ho capito che nella convivenza ci vuole tanta, ma tanta pazienza.”

Quanto al rapporto con Belen, De Martino ha chiarito le dinamiche: “Siamo riusciti a trovare un giusto equilibrio da genitori separati. Lasciamo tutto così”, ha affermato, negando la possibilità di un eventuale prossimo matrimonio.

“Io mi sono sposato per amore e con consapevolezza”, ha spiegato: “Adesso, visto il fallimento, non mi risposerei: si può fare un passo così importante solo dopo tanti anni che due persone stanno insieme e il rapporto è ormai collaudato”.