Stefano De Martino a Belen: "Ci sono e ci sarò sempre. Non ho più amato nessuna"

"Perché io da quella sera, non ho fatto più l'amore senza te", cantava De Crescenzo. Ed è a questa strofa che si rifà il titolo dell'ultima intervista rilasciata da Stefano De Martino a 'Novella2000' in cui parla dell'affetto nei confronti di Belen Rodriguez. Il ballerino ha spiegato infatti di non aver più amato nessuna donna dopo la fine del matrimonio con la showgirl argentina, arrivata nel 2015.

Una confessione a cuore aperto, quella di De Martino: “Il matrimonio è la consacrazione di un amore - ha affermato - Belen è stata la storia d’amore più bella che ho avuto. Per Belen ci sono e ci sarò sempre. L’ultima donna che ho amato è Belen”. I due sono stati legati per tre anni. Le nozze sono arrivate nel 2013 e pochi mesi dopo un figlio, Santiago.

L'affetto è ancora tanto, ma è da escludere il ritorno di fiamma. "Noi ci conosciamo troppo bene per ritornare insieme - ha proseguito Stefano - Per me i ritorni di fiamma non servono a niente, abbiamo trovato un equilibrio da separati, siamo comunque una famiglia bellissima, riusciamo ad andare d’accordo spesso. È vero, a volte discutiamo, ma poi facciamo pace come tutte le coppie; quindi, perché turbare tutto questo sistema che abbiamo costruito?”

Stefano De Martino e Belen Rodriguez single

Stefano al momento è single. La complicità con Gilda Ambrosio, giovane stilista accanto alla quale è stato più volte paparazzato, non si è mai trasformata in una storia d'amore ufficiale, anzi: i rumors vogliono che le loro strade si sono ormai divise. E sola è anche Belen, reduce dalla rottura con Andrea Iannone, il campione MotoGp a cui è stata legata tre anni.