Stefano De Martino rompe il silenzio su Belen: "Ho capito che l'amore non è solo passione"

"Ogni volta che esco con Belen mi ritrovo che per caso devo fare una ospitata televisiva, mai che tocchi a lei (ride, ndr). La realtà è che in Italia i pettegolezzi sulla vita privata dei personaggi pubblici sono un effetto collaterale della fama, c'è morbosità". Ospite di Domenica In, Stefano De Martino rompe il silenzio sul ritorno di fiamma con Belen Rodriguez di cui si vocifera da un mese. "Ma io mi sono dato una spiegazione. Ognuno di noi ha una storia d'amore irrisolta quindi guardano a noi per trovare un lieto fine".

Il ritorno di fiamma tra Stefano De Martino e Belen

Dunque Stefano e Belen sono tornati insieme? Il ballerino lascia intendere che tra loro ci siano "lavori in corso". Ci stanno riprovando, insomma. "Le nostre foto insieme hanno fatto molto scalpore ma in realtà per me e per chi ci conosce sono una notizia-non-notizia. Non mi sono mai fatto problemi ad abbracciare la madre di mio figlio. Ci ho lavorato tanto per arrivare a questo punto. E di una cosa sono certo: tutto questo non può fare male a nessuno, anzi". La coppia si era detta addio a fine 2015, dopo tre anni d'amore, un matrimonio e un figlio, Santiago, che oggi ha sei anni.

Stefano De Martino a Domenica In: "Sono stato fortunato ad incontrare il grande amore"

Dare un'etichetta è difficile e forse anche sbagliato. "Ci sono cose a cui non c'è definizione, spiegarle comporta togliergli significato. Penso che l'amore non è mai sprecato. Quando ero piccolo pensavo all'amore come passione, ora invec ho capito che è supportarsi, starsi accanto. Ci sono tante forme di amore". Quindi interviene Mara Venier: "Io sono convinta che esista un solo amore vero nella vita di casciuno". E De Martino conferma: "Io sono stato fortunato ad incontrarlo. La famiglia è il vero valore aggiunto della vita".

Stefano De Martino e Belen: "Ecco perché l'ho scelta"

Poi parla della personalità di Belen. "Sembra una persona leggera, ma in realtà è istintiva, molto sensibile ed onesta. Per questo motivo l'ho scelta, perché odio il falso perbenismo. Ma la sua onestà la esponde anche al pregiudizio".