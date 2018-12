Stefano De Martino, Capodanno con Paola Di Benedetto

Si prospetta un Capodanno bollente per Stefano De Martino. Stando alle ultime indiscrezioni, il bel ballerino ed ex di Belen Rodriguez, ufficialmente single dopo la rottura con la giovane stilista Gilda Ambrosio, trascorrerà l'ultimo dell'anno insieme alla super sexy Paola Di Benedetto. Nessun flirt, sia chiaro, bensì una scelta "obbligata", dal momento che lei è migliore amica della sorella di lui Adelaide e i fratelli hanno preso la stessa casa in montagna.

A riportare il gustoso retroscena è il settimanale 'Chi', nel numero in edicola questa settimana. "Stefano De Martino – fanno sapere le “Chicche di gossip” di Chi - ha prenotato le vacanze invernali a SanktMoritz. In casa avrà un ospite speciale: l'ex madre natura Paola Di Benedetto, molto amica della sorella del ballerino. Paola, dunque, non passerà il Capodanno con il fidanzato Federico Rossi del duo Benji&Fede. Ma lo raggiungerà dopo. Forse".

Inevitabile, di fronte a due dei volti più sexy del mondo dello spettacoli, che il gossip si scateni. I più maliziosi stanno già facendo il tifo per la "ship"...