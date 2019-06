Stefano De Martino a cuore aperto: “Per riconquistare Belen ho fatto dei sacrifici”

Per Stefano De Martino questo è un periodo d’oro, sia dal punto di vista professionale, che sentimentale. Il ritorno di fiamma con la moglie Belen Rodriguez dopo tre anni di separazione è tra le notizie più liete che le cronache rosa abbiano diffuso negli ultimi mesi, e la serenità ritrovata dalla coppia allieta i follower grazie a storie e foto social. Ma riconquistare la moglie, sposata nel settembre 2013, non è stato affatto semplice per il ballerino e ormai conduttore tv che, in una lunga intervista rilasciata al settimanale Diva e Donna, ha precisato di aver messo tutto l’impegno possibile per recuperare il rapporto con la donna più importante della sua vita.

Stefano De Martino: “Ecco come ho riconquistato Belen Rodriguez”

Stefano De Martino ha ammesso che riconquistare la moglie Belen Rodriguez, madre del loro figlio Santiago, non è stato affatto semplice. “Non vi posso dire i dettagli.... E' un segreto professionale. Altrimenti la mia tattica potrebbe essere copiata e potrebbero portarmela via”, ha ironizzato il ballerino: “A parte gli scherzi, come per tutte le cose preziose, anche per questa ho faticato e ho fatto dei sacrifici. Per riconquistare Belen mi sono letteralmente rimboccato le maniche”.

“Nella vita capita di fare scelte dolorose a volte e quando ciò avviene, non si fanno i conti solo con se stessi ma anche con tutti coloro che ci circondano e ci seguono”, ha aggiunto ancora Stefano che in questi mesi sta collezionando anche una serie di successi professionali (è degli ultimi tempi la decisione di affidare a lui e alla moglie la conduzione del Festival di Castrocaro e della Notte della Taranta su Rai Due) che lo rendono davvero felice. “La felicità è fatta di attimi e io ne sono riuscito a collezionare tanti. Nella vita si corre, tra mille impegni: sto imparando anche a godermi ogni preziosissimo istante con la mia famiglia”.

Belen incinta? Le parole di Stefano De Martino

Il ritorno di fiamma della coppia ha scatenato anche le voci in merito a una presunta seconda gravidanza della showgirl argentina, dettaglio che Stefano ha già escluso e ribadito nel corso dell’ultima intervista. “Arriverà, ma quando sarà il momento” ha affermato Stefano senza nascondere che il desiderio di essere di nuovo padre è nei progetti, futuri sì ma non imminenti.