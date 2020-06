Stefano De Martino "e le donne", zia Mara Venier interviene e difende il ballerino a Domenica In

Stefano De Martino è tornato a collegarsi in diretto con Mara Venier a Domenica In dopo l'appuntamento dello scorso weekend. Il ballerino e conduttore di Made in Sud è apparso rilassato e sorridente come sempre, contornato dal resto del cast del programma.

Mara Venier ha chiacchierato e scherzato come suo solito. Chi si aspettava anche questa volta domande sulla situazione sentimentale di De Martino è rimasto deluso, perché la conduttrice non ha voluto fare nessun riferimento diretto (il perché lo aveva già spiegato)

A tirare in ballo, seppur in maniera trasversale, l'argomento per solleticare il gossip è stato però l'attore e collega di De Martino, Biagio Izzo. Complice una domanda di zia Mara, che ha chiesto come si comporterebbe De Martino in questo periodo, Izzo ha replicato ridendo: "È discolo e va sempre dietro alle donne, anche se in realtà sono più loro che vanno dietro a lui perché è bellissimo". Mara Venier è intervenuta subito per ribadire: "Lui le respinge, io lo conosco bene". Lo stesso De Martino ha replicato ridendo e con il suo solito fare da 'scugnizzo': "Le donne ormai sono una religione che non pratico più".

Stefano De Martino e la crisi con Belen, tra gossip e riserbo

Uno scambio di battute che arriva a solleticare il gossip di queste ultime settimane. La crisi con Belen Rodriguez ormai sembra quasi ufficiale, anche se finora da nessuno dei due sembra essere arrivato un commento definitivo sulla questione, e i rumors si susseguono. Tra ultime indiscrezioni circolate ci sarebbe quella di una famosa donna del mondo dello spettacolo che avrebbe perso la testa per De Martino, secondo quanto rivelato dal settimanale Diva e Donna.

De Martino comunque si tiene per il momento lontano dalle polemiche e dal gossip, preferendo mantenere il riserbo sulla situazione sua e di Belen. "Sono consapevole del fatto che finora la mia vita privata sia stata parte integrante di quella pubblica e spero che le persone comprendano e mi perdono se oggi, forse anche per l'età, preferisco che quella parte rimanga piuttosto privata", aveva dichiarato poche settimane fa in un'intervista a Tv Sorrisi e Canzoni.