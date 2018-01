Stefano De Martino archivia Belen e presenta Gilda in famiglia

Stefano De Martino ha scelto la montagna per trascorrere gli ultimi giorni del 2017 e accogliere con entusiasmo l'inizio del nuovo anno. E ovviamente il ballerino di Amici, ex di Belen Rodriguez, non è partito da solo per la vacanza a St. Moriz ma ha portato con se anche il piccolo Santiago.

Stefano De Martino e Gilda Ambrosio

E non solo. Stefano De Martino è con un gruppo di amici e con lui c'è anche ovviamente la nuova fiamma Gilda Ambrosio. E come se non bastesse a St. Moriz c'è anche Adelaide la sorella di Stefano. Presentazioni ufficiali quindi per la new entry Gilda Ambrosio in casa De Martino? Per ora si tratta di una vacanza che potrebbe fare da volano per la presentazioni ufficiali quando il clima di festa sarà finito.

Il Capodanno di Belen

E Belen Rodriguez, senza il piccolo Santiago si diverte a cena con gli amici e con il compagno. La show girl non ha smesso di essere social neppure nei pochi minuti prima della mezzanotte. Sulla sua pagina Instagram ha infatti pubblicato due video che la ritraggono felice e spensierata come non mai.