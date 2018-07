Tana per De Martino e la nuova fidanzata: il giornalista di gossip spiffera tutto

Gabriele Parpiglia, noto giornalista esperto di gossip e cronache rosa, ha rivelato una notizia che riguarda Stefano De Martino. Il ballerino napoletano, ex di Belen Rodriguez, avrebbe definitivamente accantonato l'ipotesi di un ritorno di fiamma con l'argentina - madre di suo figlio Santiago - e sarebbe pronto a tuffarsi in un nuovo amore: quello con la napoletana Gilda Ambrosio, giovane stilista molto attiva sui social. I due hanno passato alcuni giorni insieme a Ibiza, passando molto tempo con il figlio di Stefano.



"Al momento Belen è tornata con Iannone, lui ha preso una casa a Ibiza per tutta la famiglia…è una persona generosa e quando uno è innamorato non vede e non sente - ha spiegato Parpiglia - De Martino, invece, ha preso una casa a 2 chilometri di distanza da Belen con amici e Gilda Ambrosio che lui definisce la sua non fidanzata. In realtà li ho visti la settimana scorsa a Ibiza al parco mentre giocavano con Santiago. È una cosa molto intima. Sì, stanno insieme". Le voci di una relazione si rincorrevano dalla scorsa estate.