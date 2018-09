De Martino, finalmente la verità su Gilda D'Ambrosio: "Un punto di riferimento, ma sono spaventato"

Voci e smentite si rincorrono da mesi, ma adesso Stefano De Martino vuota il sacco. Tra lui e Gilda Ambrosio, inseparabili da mesi, c'è un legame molto forte, come confessa il ballerino, ma non ben definito: "Non c'è una definizione - spiega a Grazia - La conosco da due anni, ma è una persona con cui ho avuto subito un'empatia fortissima, abbiamo molti interessi in comune ed estrema fiducia l'uno nell'altro".

"Per me è una figura di riferimento molto importante - continua De Martino - Ma sono spaventato dai rapporti di coppia e quando incontro una persona come Gilda, che mentalmente è sulla mia stessa lunghezza d'onda, mi spiace rovinare il rapporto con una relazione, perché per me l'amore di una coppia ha sempre una fine". Nessuna etichetta, solo un grande feeling che non ha bisogno di spiegazioni.

Di intraprendere una nuova storia, dopo la separazione da Belen, proprio non se la sente Stefano, nonostante la fila di pretendenti. "Sono persone che non mi conoscono bene - rivela - perché altrimenti non si candiderebbero. Se avessi una figlia femmina e si presentasse Stefano De Martino, la chiuderei in casa. Sono un uomo 'inaddomesticabile', ingestibile, troppo indipendente. Le donne hanno bisogno di molta attenzione, io non ci sono mai. Eppure ho un'idea romantica dell'amore, anche se non la metto in pratica. Insomma, la coppia mi ispira, ma mi spaventa". Le corteggiatrici meglio che si mettano l'anima in pace.