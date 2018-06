Stefano De Martino e Gilda Ambrosio sul lago di Como... a nozze

Solo amicizia o qualcosa di più? Prosegue il "giallo" sul legame tra Stefano De Martino e Gilda Ambrosio. Ieri il ballerino di Amici e la fashion influencer sono stati avvistati l'uno accanto all'altra al matrimonio di due carissimi amici, Domenico Iovine e Vincenzo Sabatino, sul lago di Como.

Stefano testimone degli sposi (insieme a Giorgia Gabriele, ex di Gianluca Vacchi), Gilda unica damigella, audace nelle trasparenze del vestito ed incaricata di seminare petali di rosa lungo il cammino di Domenico e Vincenzo. I due sono apparsi radiosi e bellissimi. Con loro anche alcuni parenti stretti: il figlio Santiago (in smoking come papà) e la sorella Adelaide per lui, la mamma di lei.

"Sono single", aveva annunciato tempo fa il ballerino all'Isola dei Famosi. Anche se, incalzato dalla conduttrice Alessia Marcuzzi, sembrava poi essersi tradito con un sorriso. Ed anche Gilda non ha mai confermato né smentito la relazione.

Le prime foto di coppia risalgono alla scorsa estate, quando il settimanale Chi ha pizzicato un presunto bacio in barca. Da allora le paparazzate si sono fatte sempre più assidue, ma l'ufficializzazione non è mai arrivata...