Tana per Stefano De Martino: baci con l'ex di Vacchi nel cuore della notte

Intorno allo scapolo d'oro si scatenano i paparazzi. Dalla fine del matrimonio con Belen, Stefano De Martino continua a proclamarsi single, eppure sono diverse le donne con cui è stato beccato più di una volta in atteggiamenti "confidenziali" che facevano pensare a qualcosa in più rispetto a un'amicizia, come invece si è sempre giustificato lui.

Le ultime foto pubblicate da Chi, però, lasciano poco spazio ai dubbi. Il ballerino, tornato pochi giorni fa dall'Honduras dove per tre mesi ha vestito i panni dell'inviato dell'Isola dei Famosi, è stato pizzicato nel cuore della notte in compagnia di Giorgia Gabriele, ex fidanzata di Gianluca Vacchi.

Non è la prima volta che i due vengono avvistati insieme, ma l'altra sera a Milano c'era parecchia complicità. Felici di rivedersi dopo tanto tempo, si sono abbracciati a lungo. Nessun bacio sulle labbra ma poco ci è mancato, almeno fino a quando l'obiettivo del fotografo è riuscito a immortalarli. Dopo, chissà...