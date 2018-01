Stefano mostra il suo tatuaggio: è il compleanno di Gilda. Un messaggio in codice dall'Honduras?

Stefano De Martino si trova in Honduras pronto per la prima diretta tv de L'Isola dei famosi in onda domani lunedì 22 gennaio condotta da Alessia Marcuzzi. E' arrivato in Honduras da alcuni giorni, insieme ai naufraghi che saranno i veri protagonisti della nuova edizione del reality. E come di consueto, l'ex marito di Belen Rodriguez, non perde occasione per tenere aggiornati i suoi fan attraverso la pubblicazione di foto e post sui vari social. Questa volta però la fotografia che ha postato sia su Instagram che su Facebook è sembrato a molti fan un messaggio in codice.

Un messaggio per il compleanno di Gilda?

Cerchiamo di capire perchè. L'avambraccio mostra il tatuaggio di una rosa, una scritta "make waves" e alcuni numeri. Stefano De Martino ha sempre mostrato i suoi tatuaggi ma la rosa e i numeri questa volta sembrano indirizzati proprio a lei, a Gilda D'Ambrosio che oggi compie gli anni. E se fosse un messaggio di auguri per la fashion blogger? Dopo le recenti vacanze dei due sulla neve insieme al piccolo Santiago, come dimenticare poi le parole di Stefano a Verissimo: "Sono single"?. Insomma, lui ha non ha fornito ulteriori dettagli, per ora solo supposizioni del resto i due saranno lontani per molto tempo considerato che Stefano dovrà restare in Honduras per la durata di tre mesi.