Stefano De Martino nel mirino del gossip in diretta tv: “C’è stato un ritorno di fiamma?”. E lui ci scherza su

Anche l’ultima puntata di ‘Made in Sud’ in onda ieri, lunedì 20 luglio 2020, ha offerto l’occasione di strappare i sorrisi del pubblico di Rai2 puntando sulla vita privata di Stefano De Martino, da settimane ghiotto argomento per le cronache rosa. Autore dello sketch è stato ancora una volta lui, Peppe Iodice, che, dopo i riferimenti a un’altra Rodriguez dopo la moglie Belen e all’incauto utilizzo dell’iPad, stavolta ha preso di mira il conduttore con battute su un presunto riavvicinamento alla famigerata ex Emma Marrone e fantasiose telefonate da parte della ex suocera.

“È l’ultima puntata di Made in Sud, poi comincerà un’estate rovente per te” ha esordito Iodice rivolgendosi al presentatore: “Io ho saputo che c’è stato un ritorno di fiamma, stai ricicciando nel passato. Tutti i colori stai facendo, pure il Marrone?”, la provocazione del comico con un chiaro riferimento al cognome di Emma. “Ma non è vero!”, la replica ormai standard di lui che ha dimostrato di stare al gioco anche quando è stata citata la ormai ex suocera.

La battuta sulla suocera di Stefano De Martino

“Mi ha chiamato di nuovo la tua ex suocera ‘Immacolata’ Rodriguez”, ha poi aggiunto ancora Iodice sempre pescando dalla vita privata di Stefano De Martino che, pronto a tenere testa alla simpatia del suo interlocutore, ha replicato per le rime: “Ma cambia numero, senti a me!”.

Ma il siparietto continua: “Mi ha detto testuali parole. ‘Dì al tamarro che io sono a casa sua a Milano. Ricordi il mutuo? Dove ha fatto l’inverno, faccia anche l’estate. Se ne torni a casa della madre a Torre Annunziata, tra i tamarri come lui’”. Tante le risate e pure i sorrisi imbarazzati dei presenti…

L’estate è appena iniziata, il gossip si prospetta di ricco di novità che chissà se possano diventare ‘materiale’ per una eventuale prossima stagione di Made in Sud.