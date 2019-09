Stefano "pazzo" di Belen: la dichiarazione a ‘Domenica In’ e la reazione di lei sui social

Stefano De Martino è tornato a ‘Domenica In’ per allietare il pubblico di Rai Uno con un’intervista che ha confermato l’ormai raggiunta padronanza del mezzo televisivo e il legame affettivo con Mara Venier, ben lieta di ospitarlo a pochi mesi dall’ultima volta.

Ormai conduttore volto di Rai Due al timone ben saldo di ‘Stasera tutto è possibile’, nel corso del colloquio con la ‘zia Mara’ il conduttore e ballerino non ha tralasciato i riferimenti alla sua vita privata: "Ogni volta che vengo a Domenica In, dico a mia moglie quanto sia pazzo di lei", ha affermato con il sorriso e l’emozione di un uomo innamorato che oggi indossa la fede nuziale esattamente come lo scorso aprile, ma senza più nulla da nascondere.

“Ci siamo ritrovati perché non ci siamo mai lasciati, c'è sempre stato il cordone ombelicale che ci lega. Siamo stati fortunati perché non tutte le storie riescono a resistere alle intemperie della vita”, ha detto ancora Stefano a proposito della moglie con cui è tornato insieme dopo tre anni di separazione: “È una banalità, ma per apprezzare qualcosa devi prima di perderla. Io auguro a tutte le persone di non perdere le cose per capirle. Alcune cose sono cambiate sicuramente in meglio”.

Un altro figlio con Belen?

Stefano De Martino ha anche parlato del grande amore che è Santiago che “ha scalato tutte le mie priorità”: “Sono fortunato perché abbiamo un figlio meraviglioso, cresce in fretta e mi preoccupa che quel rapporto così dolce e carnale possa svanire perché già lo vedo che quando torna da scuola, porta l'amichetto da casa e mi dà il cinque da lontano. È il segno per dire, c'è il mio amico, facciamo i maschi. Però mi ha insegnato tante cose”, ha raccontato.

“Ma non avete voglia di allargare la famiglia?”, la domanda scattata a proposito da parte di Mara Venier: “Io ho sempre voglia Mara” ha risposto De Martino scatenando l’ilarità del pubblico. “La malizia è nelle orecchie di chi ascolta, ho detto c’ho sempre voglia perché mi piacciono i bambini... Io ci metto del mio, sto sempre in giro ma quelle poche volte che sono a casa mi dedico alla famiglia, te lo assicuro”.

Stefano a ‘Domenica In’, la reazione di Belen

E Belen? Dov’era Belen mentre il suo Stefano parlava di lei in diretta su Rai Uno con tutto l’amore possibile? Durante la diretta la showgirl ha ripreso il marito in tv corredando le immagini con un cuore rivolto. Accanto a lei, anche il figlio Santiago che, sentitosi chiamare dal padre durante l’intervista a Mara Venier, ha commentato la sua foto mostrata sullo schermo accanto al suo papà, protagonista di un lieto momento televisivo.

(Di seguito una delle storie IG postate da Belen)