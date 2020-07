Stefano De Martino, nessun flirt con Mariana Rodriguez: la smentita (e le battute) a ‘Made in Sud’

Dalla rete e dai social che si riempiono delle sue novità, di presunti flirt e svariate indiscrezioni, la vita privata di Stefano De Martino si sposta nella diretta televisiva del lunedì sera per strappare un sorriso al pubblico di ‘Made in Sud’ e, vista l’occasione, anche per fornire chiarimenti su qualche voce insinuante novità.

La situazione sentimentale dell’ex ballerino ora conduttore del programma di Rai 2 è arcinota: finito il matrimonio con Belen Rodriguez, si è parlato di un presunto tradimento di lui (già abbondantemente smentito) con Alessia Marcuzzi ai danni della showgirl che avrebbe scoperto tutto attraverso l’iPad dove sarebbero spuntati “messaggi inequivocabili”. Nella puntata in onda lunedì 13 luglio 2020 l’argomento è diventato oggetto dello sketch di Peppe Iodice, uno dei comici napoletani del programma: “Ste, però pure tu.. Ti sei fatto acchiappare con l’I Padin mano… ma sei scemo proprio!”, ha ironizzato l’artista a cui Stefano sorridendo ha replicato con un secco “Ma non è vero!”.

De Martino e il flirt con una nuova 'Rodriguez'

Spazio, poi, all’altro capitolo delle cronache rosa che ultimamente hanno aperto alle foto di De Martino con un’altra Rodriguez, Mariana, ex naufraga dell’Isola dei Famosi che con la ex moglie ha in comune il cognome. E anche quel dettaglio è diventato assist per una secca smentita: “Un’altra Rodriguez, ma ti piace proprio questo cognome?”, ha domandato Peppe Iodice. “Non è vero niente”, l’altra replica di Stefano De Martino. “Ma perché non ti fidanzi con una bella napoletana?”, la battuta di Iodice a cui la risposta di “Magari”, ha sottolineato implicitamente la sua singletudine a dispetto delle attribuzioni dei vari flirt. In effetti, “Quando mi innamorerò ve lo farò sapere”, aveva detto l’ex inviato dell’Isola dei Famosi per negare ogni illazione sul suo conto. E nell’attesa di quel giorno, per ora c’è spazio solo per le smentite.

Made in Sud

13/07 pic.twitter.com/KUik0pJ7t3 — Anthony Festa (@AnthonyFesta86) July 14, 2020