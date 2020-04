Stefano De Martino in quarantena senza Belen: “Oggi mi rendo conto di quanto sia dura affrontarla da soli”

Stefano De Martino ha dovuto interrompere la sua quarantena in famiglia per motivi professionali. Dopo lunghe settimane di isolamento trascorse a Milano con la moglie Belen Rodriguez e l’adorato figlio Santiago, il ballerino e conduttore ha dovuto trasferirsi a Napoli per impegni lavorativi che presto lo vedranno di nuovo alla guida del programma di Rai Due ‘Made in Sud’: una separazione difficile in un momento in cui gli affetti diventano fondamentali per alleviare la sofferenza dell’isolamento, come lo stesso De Martino ha spiegato condividendo con i follower i suoi imminenti progetti.

“Ritorna Made in Sud il mese prossimo in onda ed è per questo motivo che da oggi mi sono trasferito da solo a Napoli per continuare qui la mia quarantena e per cominciare a lavorare tra qualche settimana al programma”, ha esordito il ballerino prima di dedicare il suo pensiero a quanti stanno affrontando in solitudine questo momento: “Abbraccio forte tutte le persone che stanno affrontando questa quarantena da soli. Io ho avuto la fortuna di passarla finora con la mia famiglia. Oggi più di ieri mi rendo conto di quanto sia dura affrontarla da soli”.

(Di seguito la storia Instagram di Stefano De Martino)

Attendere qualche minuto: stiamo preparando il video...

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Belen racconta la quarantena con Stefano e rivela: “Mi piacerebbe un altro figlio”

Fino ad oggi Stefano De Martino e Belen Rodriguez hanno trascorso il periodo di quarantena nella loro casa di Milano. “Io e Stefano siamo sempre stati così, più tempo passiamo da soli e meglio stiamo, perché il mondo ci condiziona, lo abbiamo capito tutti in questa quarantena ci carica di pesi che scarichiamo quando siamo a casa, perdendoci le cose fondamentali”, ha raccontato di recente Belen sottolineando la complicità di coppia accresciuta dalla solitudine