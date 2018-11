Stefano De Martino a cuore aperto: l’amore per Belen, il rapporto con Gilda e un fratello per Santiago

E’ uno Stefano De Martino senza filtri quello che si è confessato con l’amica Lorella Boccia, padrona di casa del nuovo programma “Rivelo”, in onda su Real Time. Tra gossip e famiglia, l’ex ballerino di Amici ha parlato a cuore aperto di tutto.

Impossibile sfuggire alla canonica domanda su Belen Rodriguez e sul loro rapporto.

“È finito perché siamo troppo simili. Noi siamo due bombe e ci vuole qualcosa che sappia disinnescare la bomba. Esplosione dopo esplosione, ci è caduto il tetto in testa!”.

“Oggi per me il matrimonio è la consacrazione dell’amore, per questo va fatto con molta consapevolezza e bisognerebbe farlo solo dopo molti anni di relazione. Io l’ho fatto molto presto con Belen. Non mi risposerei. Non è nei miei piani. Lo farò in futuro solo dopo anni di relazione. Però non mi sono pentito del matrimonio con Belen. Devo sbattere il muso prima di capire le cose”