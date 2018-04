Stefano De Martino torna a casa dopo l'Isola dei Famosi e abbraccia Santiago: il dolce scatto

Sono trascorsi quasi tre mesi da quando Stefano De Martino raccontava quanto gli sarebbe pesato non vedere il figlio Santiago per tutto il periodo necessario a seguire l’Isola dei Famosi come inviato.

Ora che il tempo è scaduto e l’avventura del reality è finita (quanto meno quella oltreoceano, visto che tutti i naufraghi sono rientrati in Italia e tra poche ore la finalissima andrà in onda da Milano), Stefano De Martino ha dismesso i panni di professionista per ritornare a indossare quelli dolcissimi di affettuoso papà.

“Appena torno a Milano corro ad abbracciare quel pezzotto d’uomo che mi manca da morire” aveva detto Stefano ad Alessia Marcuzzi nel corso dell’ultima puntata del reality che coincideva con il compleanno del piccolo Santiago, a cui un cuore e i suoi auguri sulla lavagnetta aveva fatto bella mostra davanti alla telecamera.

E così è stato: appena rientrato in Italia il ballerino è corso dal suo piccolo per recuperare subito il tempo perso. Come racconta Tgcom, padre e figlio hanno trascorso insieme momenti di grande serenità. Dopo averlo preso da scuola, Stefano lo ha portato a passeggio e per condividere la gioia di aver finalmente di nuovo tra le braccia la persona più importante della sua vita, il sorriso allegro di Santiago è comparso nelle sue storie su Instagram. Nessuna parola di commento, solo un cuoricino sullo scatto che mostra la felicità del suo Santi.