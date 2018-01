Stefano De Martino, cuore di papà: “Santiago sa che sono sull’Isola per comprargli le cose”

“Ciao Santi!” ha urlato alla telecamera Stefano De Martino poco prima di tuffarsi in mare dall’elicottero e dare ufficialmente il via alla sua esperienza da inviato all’Isola dei Famosi.

L’attaccamento che il ballerino prestato pro tempore alla causa del reality, nutre per il figlio Santiago è immenso: lo ha dimostrato più volte e detto chiaramente anche poco prima di partire per l’Honduras, in un’intervista a Oggi che ha raccolto le confidenze di un padre amorevole e attento nel preservare la serenità del piccolo.

Stefano De Martino, il distacco da Santiago

“Sono partito perché bisogna lavorare per comprare le cose che ci servono” ha detto De Martino che così ha spiegato al figlio avuto da Belen il motivo della lunga assenza: “Cerco di trasmettere di continuo a Santiago il valore delle cose e sono chiaro nello spiegargli che per comprare ciò che a lui piace, i grandi devono lavorare. È la prima volta che mi stacco da lui per così tanto tempo, il telefono mi aiuta molto”.

“Santiago ha capovolto ogni mia prospettiva, ha cambiato tutte le mie priorità… Lui è il mio carburante e ogni cosa che faccio, la faccio con una motivazione in più, e quando intraprendo un progetto, ora sento di farlo anche per lui” ha aggiunto ancora, sottolineando un legame fortissimo con un bimbo che - dice - “è super sensibile, comprensivo, attento. A volte mi sembra più grande dell’età che ha, al punto che spesso trovo rifugio in lui… perché quando passiamo il tempo insieme io mi rassereno.

“Sono andato dallo psicologo infantile”

A Oggi Stefano De Martino ha confidato che dopo la separazione da Belen si è colpevolizzato tanto, “ma quando una coppia non funziona, la colpa è divisa a metà”. Per capire come affrontare al meglio l’argomento con Santiago ha chiesto aiuto a professionista: “Mi sono rivolto a uno psicologo infantile e mi ha consigliato di essere sincero con lui, perché se ometti qualcosa a un bimbo non fai altro che stimolare la sua curiosità”.

“Ho spiegato a Santiago che io e la mamma non andavamo più d’accordo, ma che gli volevamo tantissimo bene” ha aggiunto ancora: “Da allora gli dico che noi non ci lasceremo mai!”.

“Non sono innamorato”

Sulla sua situazione sentimentale De Martino è stato chiaro e nonostante gli venga attribuito un flirt con Gilda Ambrosio, ha ribadito la sua totale ‘libertà’: “Non sono innamorato, ma se lo fossi avrei fatto di tutto per portarmi dietro chi amo. Sarei comunque partito: ci sono cose che devono continuare a prescindere da quello che si prova” ha spiegato: “Ci si racconta che con l’età il sentimento diventa più razionale, ma devi sentire la scossa. Nessuna scossa, al momento”.