Belen sogna un'altra gravidanza, Stefano vuole una bambina: coincidenze?

Gatta ci cova tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez. I due ex sono sempre più vicini, anche se sul chiacchierato ritorno di fiamma non si sbilanciano. Si sbottonano però nelle interviste e fare uno più uno non è poi così difficile, soprattutto per i fan della coppia che sognano di rivederli insieme.

Se Belen qualche settimana fa ha rivelato di sognare una nuova gravidanza, Stefano rilancia dichiarando di volere una bambina. "Sono sicuro che avrò altri figli - ha assicurato al settimanale Chi - Non so quando, nei miei progetti di vita ce n'è almeno un altro, una femmina. Ogni volta che immagino di avere un altro figlio vedo il sorriso di una bambina".

A 6 anni dalla nascita di Santiago, il loro primogenito, i due sono quindi pronti a fare il bis. Insieme? Sarebbe il lieto fine di una bella favola d'amore.