Stefano Oradei rompe il silenzio su Veera Kinnunen e si commuove in diretta tv

‘Ballando con le stelle’ è finito da mesi, ma non gli strascichi di gossip nati durante la gara di ballo e proseguiti al di fuori degli studi televisivi del programma Rai Uno. Il clamoroso annuncio sull’inizio della storia d’amore tra l’ex concorrente Dani Osvaldo e la sua insegnate Veera Kinnunen ha inevitabilmente riacceso i fari dell’attenzione sulle dinamiche dei protagonisti del dance show che oggi, 9 settembre, sono tornate ancora al centro delle discussioni con le prime dichiarazioni che l’ex compagno della ballerina Stefano Oradei ha rilasciato nella puntata di esordio della stagione ‘Storie Italiane’.

Stefano Oradei rompe il silenzio su Veera Kinnunen: le prime dichiarazioni

A Eleonora Daniele Stefano Oradei ha deciso di affidare i suoi commenti sulla storia decennale ormai finita con Veera Kinnunen, ora serenamente accanto all’ex allievo Dani Osvaldo che tanta gelosia aveva suscitato nel ballerino durante il programma ‘Ballando con le stelle’. “Qui potrai raccontare la tua verità”, ha detto la conduttrice al ballerino, evidentemente commosso quando si è trovato davanti a un filmato che mostrava le foto più belle di lui in coppia con la ex fidanzata.

L’intervista integrale andrà in onda domani martedì 10 settembre: il motivo di questa decisione risiederebbe negli impegni di Oradei e nell’organizzazione del palinsesto di Rai 1 impegnato nella mattinata con la diretta dalla Camera dei Deputati in previsione del nuovo governo. Intanto: “Ho sofferto moltissimo per la fine della storia con Veera”, è il primo accenno alla delicata vicenda personale letto in sovrapposizione delle immagini che hanno mostrato insieme la ormai ex coppia.

(Di seguito le prime parole di Stefano Oradei intervistato da Eleonora Daniele a 'Storie Italiane')