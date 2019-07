Brigitta Boccoli e Stefano Orfei genitori bis: ecco la prima foto del bambino

Fiocco azzurro per Brigitta Boccoli e Stefano Orfei. Ieri, giovedì 18 luglio, la showgirl e l'artista circense (erede della leggendaria Moira) sono diventati genitori per la seconda volta del secondo figlio, avuto con fecondaziona ssistita, dopo Manfredi, nato 11 anni fa. L'annuncio è arrivato su Instagram. "Sei arrivato amore mio!!!", ha scritto Brigitta nell'ultimo messaggio condiviso sui social, dove ha immortalato una foto in cui tiene la manina del piccolo. La gioia del post lascia intendere che il parto sia andato bene e che sia mamma che il bambino stanno bene.

Un bambino profondamente desiderato dalla coppia, legata dal primo incontro avvenuto nel reality show 'Reality Circus' del 2006. “Tre anni fa abbiamo perso un figlio - ha raccontato Stefano - ma, nonostante la disgrazia, abbiamo continuato a provare (...) Brigitta non riusciva più a rimanere incinta. Tuttavia, nonostante lei volesse aspettare, abbiamo fatto la fecondazione ed è andata bene… Ci tenevamo ad allargare la famiglia!”. I tempi si sono prolungati anche in seguito alla morte di Moira, madre di lui, venuta a mancare nel 2015: "Non ce la sentivamo di avere subito un altro figlio dopo la sua morte”.

Immediate le congratulazioni di amici e colleghi. "Auguri di vero cuore alla Mamma al papà ed a Manfredi. Una nuova vita è sempre un immenso dono del Signore", scrive il manager dei vip Lucio Presta. Auguri anche da parte delle conduttrici conduttrice Simona Ventura e Monica Leofreddi.