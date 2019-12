Stefano Sala ha sposato la sua Dasha: le foto del matrimonio segreto

Stefano Sala e Dasha Dereviankina sono marito e moglie dallo scorso agosto, quando si sono giurati amore eterno sul lago di Como con una cerimonia riservatissima adesso riportata dal settimanale Diva e Donna attraverso alcune foto mai pubblicate fino ad ora. La coppia ha deciso di sposarsi con rito civile, lontano dai riflettori e dai social per godere pienamente della gioia di un momento tanto importante che ha ufficializzato un amore già consolidato.

L'organizzazione del matrimonio di Stefano Sala e Dasha Dereviankina è stata messa a punto in una settimana, subito dopo aver preso la decisione di coronare la loro lunga storia d’amore. "Abbiamo deciso di sposarci in modo riservato per evitare le malelingue social. Non volevamo rovinare un giorno così bello e intimo. Però l'anno prossimo vorremmo risposarci in chiesa, con una grande festa", ha spiegato al settimanale la coppia, riuscita nell’intento di tenere riservata fino ad oggi l’emozione di una giornata tanto importante per la loro vita.

La storia di Stefano Sala e Dasha Dereviankina

Stefano Sala e Dasha Dereviankina sono insieme da tempo. Entrato come concorrente del GF Vip 2018, Sala ha messo a repentaglio la sua relazione per un avvicinamento ‘pericoloso’ a Benedetta Mazza, rivelatosi passeggero e lontano da implicazioni una volta terminata la sua esperienza nel reality. Terminata l’avventura televisiva, i due sono tornati insieme per non lasciarsi più.