Stefano Sala si è sposato in gran segreto

Matrimonio segretissimo per Stefano Sala e la fidanzata Dasha Dereviankina: stando all’indiscrezione riportata da 361Magazine, il modello di Como, noto al pubblico per la sua partecipazione al Grande Fratello Vip 2018, avrebbe sposato la compagna lo scorso 15 agosto alla presenza di pochissimi invitati.

I due hanno attraversato una forte crisi durante la permanenza di Stefano nella Casa di Cinecittà, poi superata con una determinazione tale da spingerli a giurarsi amore eterno in “una cerimonia intima aperta solo ai familiari e agli amici più stretti”, alla quale - racconta il magazine - “non poteva mancare il suo amore più grande: Sofia, la figlia che ha avuto dalla relazione con Dayane Mello”.

La storia di Stefano Sala e Dasha Dereviankina

Stefano Sala e Dasha Dereviankina sono insieme da tempo. Entrato come concorrente del GF Vip 2018, Sala ha messo a repentaglio la sua relazione per un avvicinamento ‘pericoloso’ a Benedetta Mazza, rivelatosi passeggero e lontano da implicazioni una volta terminata la sua esperienza nel reality. Ora la notizia delle nozze, non ancora confermata né smentita dai diretti interessati, che suggellerebbe il legame tanto tutelato dai media dopo l’avventura televisiva.