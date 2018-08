Lo stilista Cruciani ha sposato l'ex iena Yang Shi

Angelo Cruciani e l'attore ed ex de Le Iene Shi Yang Shi si sono promessi amore eterno dopo quasi 9 anni di fidanzamento.

"Finalmente sono il Sig. Cruciani Shi" ha scritto lo stilista sulla sua bacheca Facebook commentando l'unione civile celebrata con il compagno.

Come racconta Milano Today, la cerimonia, che è stata officiata a Palazzo Reale, è la terza che vede protagonista la coppia, già unita attraverso una funzione buddista e una spirituale.

Il sindaco di Milano Beppe Sala ha inviato ai due 'sposi' una lettera nella quale annotava come "l'amore sia l'unica risposta pacifica in un mondo che ancora ha difficoltà ad interpretare le diversità come un valore aggiunto", aggiungendo "non è sempre facile esporre il proprio amore in pubblico e rendersi testimoni a favore dei diritti di tutti: voi lo fate e di certo rafforzerà un percorso civile che non deve mai considerarsi esaurito".

Sia Cruciani che Yang hanno lavorato in prima linea per la conquista dei diritti del mondo Lgbt e, in particolare, per la possibilità di unirsi civilmente. Cruciani è coinvolto da anni nell'organizzazione dei flashmob del Milano Pride e nel 2016 ha dato vita alla manifestazione Svegliatitalia, riuscendo a portare in piazza un milione di persone.