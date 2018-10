Storie Italiane, Zoe Cristofoli parla di Corona: le dichiarazioni sull’ex fidanzato

Zoe Cristofoli, ex fidanzata di Fabrizio Corona, ha raccontato per la prima volta in tv della sua breve relazione con l'ex rei paparazzi, durata qualche settimana nel periodo estivo.

La modella 22enne ha scelto la trasmissione Storie Italiane condotta da Eleonora Daniele su Rai Uno per parlare delle vicende sentimentali che l’hanno vista protagonista e rivelare i motivi che l’hanno indotta a mettere un punto a quel capitolo della sua vita privata.

Zoe Cristofoli, perché è finita con Fabrizio Corona

Nell’intervista a Eleonora Daniele, Zoe Cristofoli ha affermato che con Fabrizio Corona è finita “per mancanza di rispetto”.

“Le relazioni hanno bisogno di rispetto e io non l’ho avuto. Così ho preferito andare avanti da sola”, ha ammesso la modella veronese confidando di essersi messa davvero in gioco per cercare di far funzionare quella relazione. “Ho cercato più volte di farlo riflettere su determinate cose. Ho fatto tutto senza interesse, non ho mai voluto nulla da lui“, ha chiarito ancora la ragazza che comunque ha precisato di non nutrire alcun rancore nei confronti dell’ex fidanzato (“Gli voglio bene e gli auguro il meglio, spero possa trovare la propria serenità”).

Il commento su Corona e Provvedi

Un riferimento, poi, è stato fatto alla relazione tra Corona e Silvia Provvedi, quest’ultima ora concorrente del Grande Fratello Vip che recentemente ha organizzato in diretta il discusso incontro con l’ex compagno.

In riferimento a quella relazione, Zoe non ha voluto aggiungere ulteriori commenti: “Non entro nel merito della loro relazione ma sicuramente non si sputa mai nel piatto dove si è mangiato”, ha affermato la giovane, ormai concentrata su un futuro che non contempla più l'ex fidanzato se non come un ricordo.